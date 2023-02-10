В 2023 году свидание в День всех влюбленных подорожает на 14%

В 2023 году россияне в среднем потратят на свидание в День всех влюбленных 5802 руб. За год этот показатель вырос на 14%. За последние пять лет траты на свидание 14 февраля выросли на 35%. Об этом сообщили в пресс-службе Тинькофф-банка.

Больше всего на свидание потратят жители Москвы — там оно в среднем обойдется в 8675 руб. Траты жителей Санкт-Петербурга в среднем составят 6501 руб., Краснодара — 6485 руб. Среди лидеров по стоимости свидания также Ростов-на-Дону (5957 руб.), Новосибирск и Красноярск (по 5826 руб.). Дешевле всего свидание в День всех влюбленных будет в Перми — там на него потратят в среднем 4629 рублей.

Больше всего траты на свидание вырастут в Омске (+18%) и Краснодаре (+17%). Меньше всего свидание подорожает в Воронеже и Челябинске — в этих городах его стоимость выросла на только 11%. Как пояснили в Тинькофф-банке, стоимость свидания увеличилась из-за роста среднего чека в общепите на 25%.

По данным сервиса Superjob, День всех влюбленных не будут отмечать ни дома, ни на работе 76% россиян. Отмечать День всех влюбленных дома планируют 13% россиян, на работе — 6%. 36% мужчин в браке или в отношениях собираются подарить цветы своим женам и девушкам.

Олеся Павленко