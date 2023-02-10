Орловский завод Kerama Marazzi планирует заключить специальный инвестиционный контракт по выпуску изделий на 3 млрд рублей

Производитель керамической плитки и сантехники ООО «Керама Марацци» (работает под брендом Kerama Marazzi) с крупным заводом в Орле планирует заключить с Минпромторгом РФ специальный инвестиционный контракт (СПИК) в рамках проекта по созданию технологического комплекса по выпуску сантехнических изделий и керамического гранита. Об этом в инвестиционном послании рассказал губернатор Андрей Клычков.

Стоимость проекта составит более 3 млрд руб. Другие его параметры господин Клычков не раскрыл.

СПИК является одним из инструментов промышленной политики России, направленным на стимулирование инвестиций. Согласно ему, инвестор заключает с государством соглашение, где фиксируются обязательства по реализации проекта, а власти обещают стабильные условия для ведения бизнеса и господдержку.

Как орловский завод корректировал планы по расширению производства — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Итальянцы откладывают плитку».

Владимир Зоркий

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