В очереди на Керченскую переправу ожидают 116 автомобилей

По состоянию на утро пятницы, 10 февраля, своей очереди на Керченскую переправу на накопительной парковке в поселке Ильич ожидают 116 грузовых автомобилей. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Переправа приостановила свою работу из-за сильного ветра 5 февраля.

Как сообщает Краснодарский ЦГМС, погодные условия в пятницу над территорией Кубани останутся под властью антициклона. Температура воздуха в Краснодаре днем до -5°, по краю -6°, на Черноморском побережье -2° и порывы ветра, в горах -11°.

По данным наблюдений, за прошедшие сутки в Краснодарском крае, на Азовском и Черноморском побережьях усиливался ветер с максимальными порывами 15–17 м/с, в Новороссийске 31 м/с.

Тат Гаспарян

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