Зарубежные СМИ: Что известно о сбитом в США аэростате?

Власти США рассекретили информацию о китайском воздушном шаре — в Госдепартаменте заявили, что аэростат был оснащен оборудованием для разведки и сбора данных. Правда, пока непонятно, какие именно сведения он мог собирать и за чем вел наблюдение, уточняет The New York Times. Но в Белом доме, как пишет The Guardian, обсуждают возможные санкции против китайского производителя аэростата и лиц, причастных к слежке. Загадочный шар появился на севере США, через несколько дней его сбили над территорией Южной Каролины. Пекин заявил Вашингтону в связи с этим протест и обвинил американские власти в чрезмерной реакции. Власти КНР утверждают, что это был их метеозонд, сбившийся с курса. Что нового стало известно о воздушном шаре? Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Американские самолеты фотографировали воздушный шар, когда тот еще находился в воздухе. Теперь изображения, как и обломки аэростата, изучают Пентагон, ФБР и другие ведомства. Выяснилось, что у загадочного объекта были мощные солнечные батареи, вероятно, они могли питать несколько датчиков сбора разведанных, пишет издание The Hill.

Как уточняет The Washington Post, скорее всего, шар проводил радиоэлектронную разведку и мог перехватывать сообщения и электронные сигналы. Он был оборудован антеннами, с помощью которых, в том числе определял местоположение объектов.

Некоторые компоненты аэростата, судя по всему, произвели западные компании — на них нашли надписи на английском языке, сообщает Bloomberg. Однако, по данным ФБР, большая часть электроники по-прежнему находится на дне Атлантического океана. Так что любые новые сведения о ее происхождении могут побудить администрацию Байдена принять более жесткие меры по экспорту технологий в Китай, подчеркивает The New York Times, особенно если их могут использовать военные или службы безопасности.

До сих пор непонятно, какую именно информацию мог собирать воздушный шар. Например, в штате Монтана он был обнаружен недалеко от базы ВВС и шахт для ядерных ракет, указывает The Washington Post. Правда, как пишет The New York Times, официальные лица уверены, что они помешали шару собрать конфиденциальные данные с военных объектов.

Эпизод с аэростатом спровоцировал всплеск напряженности между США и Китаем. Заявления сторон, которые противоречат друг другу, сеют еще больший конфликт, отмечает The New York Times. Белый дом тем временем старается подчеркнуть масштабы китайской программы по созданию шаров-разведчиков. По словам чиновников, такие объекты парили над 40 странами на пяти континентах. На прошлой неделе похожий объект обнаружили в Латинской Америке.

В КНР, в свою очередь, отвергают все обвинения в шпионаже. Официальный представитель МИДа Мао Нин отметила, что «раздувание сценария "китайской угрозы" не может укрепить связи между странами и никак не укрепит безопасность США»,— приводит ее слова The Washington Post.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".