Три производителя индейки с активами в Черноземье заняли 20% российского рынка

Группа «Черкизово» (основное производство индейки — в Тамбовской области), липецкая «Кривец птица» и «Белгородская индейка» в 2022 году вошли в десятку крупнейших производителей индейки в России. Это следует из данных совместного исследования консалтингового агентства Agrifood Strategies и Национальной ассоциации производителей индейки.

«Черкизово» семьи Михайловых заняло второе место (первое — у «Дамате» с 215,5 тыс. т) с объемом производства 80,5 тыс. т. «Кривец птица» (конечные бенефициары — Наталья Степченкова и Максим Макеев) выпустила 4,8 тыс. т мяса в убойном весе (пятое место). «Белгородская индейка» (подконтрольна итальянским инвесторам) произвела почти 4,62 тыс. т (седьмое место). Всего в России было выпущено 414,6 тыс. т индейки, в том числе 33 тыс. т произведено небольшими компаниями и крестьянско-фермерскими хозяйствами.

Как группа «Черкизово» наращивала производство индейки — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин

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