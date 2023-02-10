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Компания Джиоева и Арутюнянца освоит 63 га земель в Октябрьском районе Ростова

ООО «СЗ “Ростовстрой-Дон”» получит в аренду на 10 лет два участка земли общей площадью 63 га в Октябрьском районе Ростова. Инвестор обязуется построить на участке в границах ул. Таганрогской, пер. Нефтяного и пер. Элеваторного 22 многоквартирных жилых дома. Правительство Ростовской области признает инвестиционный проект масштабным, что позволило застройщику без торгов получить участки в аренду. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, ООО «СЗ “Ростовстрой-Дон”» построит 25,3 тыс.кв. м. жилых площадей. Инвестор обязан подготовить и передать администрации проект детского сада на 240 мест, школы на 2250 мест в течение 24 месяцев после подготовки проекта планировки территории жилищного строительства, и в течение 42 месяцев — проект еще одного детского сада на 480 мест. Кроме того, застройщик спроектирует и благоустроит сквер площадью не менее 0,9 га и пешеходную аллею протяженностью 1,5 тыс. кв. м.

По информации «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ “Ростовстрой-Дон”» учреждено в 2022 году в Ростове. Специализируется на деятельности генерального подрядчика, застройщика. В уставном капитале предприятия 49% принадлежит ООО «Ленарко» Арташеса Арутюнянца и 51% — ООО «СЗ “Ростовстрой”», которая входит в ГК «СМУ №1», возглавляемую депутатом Заксобрания Ростовской области Асланбеком Джиоевым.

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