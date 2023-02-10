В Самаре будет работать дополнительный автобусный маршрут № 50у

В Самаре организуют дополнительный автобусный маршрут № 50у «Барбошина поляна – Красная Глинка (улица Батайская)» в субботу, 11 февраля. Это связанно с проведением всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

Автобусы проследуют с заездом к повороту на спортивную школу «Чайка» (при движении в прямом и обратном направлениях). На маршруте № 50у задействуют четыре автобуса.

Транспорт начнет движение от остановки «Барбошина поляна» в 07:50, последнее отправление – в 16:52. Начало движения от улицы Батайской – в 08:31, последнее отправление – в 16:14.

Ани Айвазян