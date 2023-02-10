В ярославском депздраве объяснили смертность на селе плохими дорогами

В департаменте здравоохранения Ярославской области одной из причин высокой смертности в сельской местности видят плохое состояние местных дорог. Мнение было высказано заместителем директора областного депздрава Натальей Морозовой на заседании комитета Ярославской областной думы по здравоохранению.
Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ
Отвечая на вопрос одного из депутатов, госпожа Морозова отметила, что смертность в отделенных районах Ярославской области выше средней по региону.
«Смертность сельского населения гораздо выше смертности городского. Если в среднем по области цифра 15,6, а после уточнения будет 15,9, то в Брейтовском и Большесельском районах показатель смертности больше 20. Это не говорит о том, что медицина там плохая. Это половозрастной состав населения. Мы понимаем, что на селе более возрастные жители живут», — сказала заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской области Наталья Морозова.
Представитель депздрава продолжила, что весной и осенью медикам гораздо сложнее добраться до пациента. Мешает состояние сельских дорог.
«Мы в некоторые населенные пункты просто не можем приехать. Летом и зимой дорога накатана, но в период распутицы скорая помощь приезжает и просят МЧС, местных жителей с трактором, чтобы доставить наших медиков туда и эвакуировать пациента»,—отметила Наталья Морозова.
Власти видят решение проблемы в открытии на местах фельдшерского-акушерских пунктов, закупках нового оборудования для ЦРБ и организации так называемой телемедицины – консультаций местных специалистов с коллегами из крупных медучреждений.