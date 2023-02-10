В ярославском депздраве объяснили смертность на селе плохими дорогами

В департаменте здравоохранения Ярославской области одной из причин высокой смертности в сельской местности видят плохое состояние местных дорог. Мнение было высказано заместителем директора областного депздрава Натальей Морозовой на заседании комитета Ярославской областной думы по здравоохранению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Отвечая на вопрос одного из депутатов, госпожа Морозова отметила, что смертность в отделенных районах Ярославской области выше средней по региону.

«Смертность сельского населения гораздо выше смертности городского. Если в среднем по области цифра 15,6, а после уточнения будет 15,9, то в Брейтовском и Большесельском районах показатель смертности больше 20. Это не говорит о том, что медицина там плохая. Это половозрастной состав населения. Мы понимаем, что на селе более возрастные жители живут», — сказала заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской области Наталья Морозова.

Представитель депздрава продолжила, что весной и осенью медикам гораздо сложнее добраться до пациента. Мешает состояние сельских дорог.

«Мы в некоторые населенные пункты просто не можем приехать. Летом и зимой дорога накатана, но в период распутицы скорая помощь приезжает и просят МЧС, местных жителей с трактором, чтобы доставить наших медиков туда и эвакуировать пациента»,—отметила Наталья Морозова.

Власти видят решение проблемы в открытии на местах фельдшерского-акушерских пунктов, закупках нового оборудования для ЦРБ и организации так называемой телемедицины – консультаций местных специалистов с коллегами из крупных медучреждений.

Андрей Иванов