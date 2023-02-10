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Аппарат для экстракорпорального очищения крови поступил в ГКБ №6 в Ижевске

В отделение гемодиализа городской клинической больницы №6 в столице Удмуртии поступил новый аппарат для экстракорпорального очищения крови. Как сообщила в Telegram вице-премьер региона Эльвира Пинчук, оборудование оснащено современными системами контроля за состоянием пациента, а также сообщает о смене режимов и моментах завершения этапов цикла.

Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

Гемодиализ жизненно необходим тем, у кого плохо работают или отсутствуют почки. Специальный фильтр очищает кровь вне организма. С помощью оборудования врачи проводят процедуры высоко- и низкопоточного гемодиализа, а также гемодиафильтрацию — удаление из крови широкого спектра токсинов.

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