Улов морских деликатесов в «Табрисе»

Свежая поставка морских деликатесов по акции «5 + 1» в супермаркетах сети

Лучшее время познакомиться с новыми видами морепродуктов, запланировать романтичный ужин или просто удивить своих гостей необычными блюдами, где в качестве сольного ингредиента выступит анадара, спизула или любимые многими устрицы.

Сезон устриц всегда

Свежие хасанские и императорские устрицы из Японского моря всегда можно найти в большинстве супермаркетов «Табрис». Кроме того, по желанию покупателя их откроют и упакуют. Остается только выбрать: к примеру, хасанские устрицы с ярким морским вкусом и сладковатым послевкусием или императорские устрицы с более нежным вкусом. Мякоть устриц питательна и включает в себя не только белки, но и ценные жиры, при этом обладает низкой калорийностью — 72 калории на 100 г. Вес хасанских и императорских устриц варьируется от 100 до 200 г вместе с раковиной, поэтому классические полдюжины вполне подходят для диетического питания. По четвергам в супермаркетах «Табрис» всегда свежее поступление морских деликатесов, этот день особенно удачный для покупки, к тому же с действующей в «Табрисе» акцией «5 + 1», в рамках которой при покупке пяти штук шестая достанется всего за один рубль.

Уникальные деликатесы

Достичь уровня гурмана очень просто: для этого нужно познакомиться с необычными, но очень полезными морскими деликатесами — анадарой и спизулой. Каждый из этих видов моллюсков со своим набором полезных свойств и необычным вкусом.

Особенно эффектной считается анадара, вид этого моллюска способен удивить наличием кровеносной системы. Это деликатес со съедобным мясом и кровью, которую обычно принято выпивать. Мякоть у моллюска сладковатая с морским послевкусием, а кровь — с крепкими солеными нотками, она также является сильнейшим энергетиком и считается самой ценной в этом деликатесе. Подготовить анадару к употреблению не составит труда: нужно открыть раковину ножом, отделить внутренности от мякоти и слить кровь. К мякоти можно добавить сок лимона и соевый соус — так вкус деликатеса раскроется ярче.

Не уступает анадаре по наличию полезных свойств еще один двустворчатый моллюск — спизула. Ее мясо содержит большое количество аминокислот, минеральных веществ и витаминов, при этом является питательным и диетическим. Мясо на вкус сладковатое и сливочное. Чаще всего спизулу варят, жарят или тушат вместе со специями и сливками, получается очень вкусный и достаточно полезный обед или ужин.

Акция «5 + 1» в «Табрисе» действует и на эти деликатесы, поэтому сейчас особенно выгодно пробовать новое.

Обратите внимание, приобрести устрицы, анадару и спизулу можно по следующим адресам супермаркетов «Табрис»: ул. Красная, 202, ул. Сормовская, 108/1, ул. 40-летия Победы, 144/5, ул. Красных Партизан, 173, ул. Тургенева, 138/6, Кубанская набережная, 25, пр. Чекистов, 1/3, ул. Петра Метальникова, 32/1 в Краснодаре; пр. Ленина, 7а в Новороссийске; ул. Мира, 44, литера 1 в Геленджике; ул. Транспортная, 28 в Сочи; ул. Астраханская, 108 в Анапе.

Акция проводится в период с 1 февраля по 30 апреля 2023 г. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте.

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