Суд арестовал жительницу Омска после взрыва газа в новосибирской пятиэтажке

Центральный районный суд Новосибирска по ходатайству следствия заключил 45-летнюю омичку Ирину Урбах под стражу до 9 апреля. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц»).

Следствие полагает, что жители Омска Ирина Урбах и Евгений Кавун причастны к взрыву бытового газа в Новосибирске, жертвами которого 9 февраля стали 13 человек. По версии СКР, омичи, представляясь сотрудниками компании «Межрегионгаз сервис», проводили техобслуживание газовых плит в нескольких квартирах дома на улице Линейной, 39, где и произошел взрыв.

Подозреваемые были задержаны накануне вечером. В суде Ирина Урбах сообщила, что помимо 39-го дома она с напарником проводила работы в соседнем, 37-м.

«Мне очень жаль, но я не знаю, кто в этом виноват»,— сказала она в суде.

Ходатайство следствия об аресте 25-летнего Евгения Кавуна находится на рассмотрении суда.

В результате происшедшего утром 9 февраля взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске погибли 13 человек, включая двухлетнего ребенка. Еще девять человек пострадали. В доме обрушились два подъезда. Глава региона Андрей Травников заявил о нецелесообразности восстановления дома. В регионе объявлен день траура по погибшим.

Дарья Решетникова, Новосибирск