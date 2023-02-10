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В Краснодаре оперативника угрозыска обвиняют в смерти фигуранта дела

Суд поместил под домашний арест оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции УМВД России по городу Краснодару, полицейский обвиняется в избиении фигуранта уголовного дела, что повлекло смерть гражданина, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

По данным СКР, 1 июля 2021 года гражданин находился в отделе полиции по Прикубанскому округу Краснодара в связи с подозрением в совершении кражи. Во время допроса оперативник нанес ему не менее двух ударов в живот, после чего отпустил домой. Вечером того же дня потерпевший скончался от внутреннего кровотечения. По факту смерти мужчины было возбуждено уголовное дело. Полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей, в случае подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел, пояснили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.Фамилию полицейского в ведомстве не назвали.

Анна Перова, Краснодар

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