В Петербурге задержали подозреваемого фигуранта дела о похищении экс-депутата в 1997 году

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга поймали подозреваемого в причастности к похищению и убийству политика. Об этом 10 февраля сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вероятнее всего, речь идет о бывшем депутате Государственной думы первого созыва Марка Горячева. На момент похищения депутатского статуса он уже не имел. Как писал «Ъ», трое молодых людей в марте 1997 года в Петербурге силой вытащили политика из его Volvo 850, пересадили в «Жигули» и увезли в неизвестном направлении. Тогда возможным заказчиком похищения называли одного из кредиторов Марка Горячева.

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