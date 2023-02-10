РБК: в 2022 году только один из поддержанных Фондом кино фильмов окупился в прокате

В 2022 году в широкий прокат вышли 26 фильмов, получивших финансирование из Фонда кино. Только один из них окупился в прокате, следует из подсчетов РБК на основе данных единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Как пояснил киноаналитик Cinemaplex Сергей Лавров, коммерчески успешными в мировой практике можно считать фильмы, которые собирают в прокате как минимум в два раза больше производственного бюджета. Из 26 фильмов только один собрал в прокате в два раза больше, чем было выделено на его производство: это комедия Александра Фомина «Молодой человек» с бюджетом 64,8 млн, из которых 30 млн руб.— безвозвратная субсидия Фонда кино. Картина собрала 192,2 млн руб.

Отбили бюджет (собрали в прокате больше, чем ушло на производство) только пять фильмов из этого списка: «Финник» (сборы — 442,7 млн руб., бюджет — 325,2 млн руб.), «Сердце Пармы» (сборы — 932,1 млн руб., бюджет — 714,4 млн руб.), «Три кота и море приключений» (сборы — 138 млн руб., бюджет — 93 млн руб.), «Чук и Гек. Большое приключение» (сборы — 248,4 млн руб., бюджет — в 200,2 млн руб.) и «Любовники» (сборы 170,9 млн руб., бюджет — 93 млн руб.).

В Минкульте, как отмечает РБК, полагают, что действующих инструментов поддержки «достаточно для обеспечения окупаемости вложенного объема частных инвестиционных средств в производство и прокат национальных фильмов».

Анастасия Ларина