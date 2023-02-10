В Краснодаре на полицейского завели дело за избиение до смерти подозреваемого

Оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции по Прикубанскому округу УМВД по Краснодару превысил полномочия и избил в участке подозреваемого в краже, который позже скончался. На полицейского завели уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

По версии следствия, днем 1 июля 2021 года в здании отдела полиции находился 31-летний мужчина, подозреваемый в краже. Полицейский не менее двух раз ударил его по туловищу и причинил ему тупую травму живота, после чего отпустил домой. В тот же вечер от внутрибрюшного кровотечения мужчина скончался возле одного из многоквартирных домов на улице Тургенева. По факту его смерти было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники следственного комитета и МВД собрали доказательства причастности полицейского к смерти мужчины. Его задержали и предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Сейчас продолжаются следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы.

Полицейский находится под домашним арестом. По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел.

Татьяна Ручкина

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