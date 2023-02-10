На выпрямление русла реки Ай в Башкирии направят до 84,5 млн рублей

Министерство природопользования и экологии Башкирии на конкурсе 6 марта выберет подрядчика выпрямления русла и укрепления берега реки Ай в Мечетлинском районе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 84,5 млн руб., его профинансируют за счет средств бюджета республики.

До 30 июня текущего года подрядчик должен провести рекультивацию земель, берегоукрепление — до 1 ноября 2024 года. Работы будут проводиться в деревнях Гумерово, Новомещерово, Новояушево, Старомещерово, Тимиряково и Юнусово.

Майя Иванова

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