Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Крупы Агрохолдинга «СТЕПЬ» отмечены золотой медалью на «ПРОДЭКСПО-2023»

Агрохолдинг «СТЕПЬ» принял участие в международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО», которая проходит в Москве с 6 по 10 февраля 2023 года. По итогам международного конкурса «Лучший продукт», состоявшегося в рамках выставки, продукция Агрохолдинга была отмечена отраслевой комиссией - зеленая гречка, красная чечевица и булгур под брендом «СТЕПИ» награждены золотой медалью и признаны лучшим продуктом 2023 года.

Фото: предоставлено пресс-службой АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ»

Фото: предоставлено пресс-службой АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ»

Фото: предоставлено пресс-службой АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ»

Линейка альтернативных гарниров является новинкой в ассортименте Агрохолдинга. Она представлена такими позициями, как нут, киноа, полба, кускус, а также продукты – победители: булгур, крупа зеленая гречневая, чечевица зеленая и красная. Преимуществами новой линейки являются соответствие экологическим стандартам, подтвержденное  независимым сертификатом, а также широкий ассортимент, высокое качество и доступная цена.

Агрохолдинг «СТЕПЬ» – традиционный участник «ПРОДЭКСПО». В рамках выставки представители Агрохолдинга провели ряд важных переговоров о расширении географии поставок: от Центральной части России до Дальнего Востока, обсудили расширение сотрудничества с представителями федеральных и локальных сетей. Активный диалог сложился с потенциальными партнерами из стран СНГ, которые проявили особенный интерес к сахару и классической бакалее.

«ПРОДЭКСПО» - одно из центральных событий года для пищевой индустрии. Это крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе. Выставка лидирует по размеру площадей, профессиональному интересу и охвату рынка. Посетителями в этом году стали представители 115 стран.

Галина Бричук, коммерческий директор ТД «Инвестпром-Опт» Агрохолдинга «СТЕПЬ»:

«Мы считаем «ПРОДЭКСПО» одним из важнейших деловых мероприятий отрасли. В рамках выставки мы обсуждаем новые проекты и расширение взаимодействия с нашими действующими партнерами, а также выстраиваем новую коммуникацию с потенциальными покупателями. Агрохолдинг активно развивает сегмент бакалеи, наращивает продажи и расширяет каналы дистрибуции. Признание от лучших экспертов рынка и награждение нашей продукции золотой медалью – это большая честь для всей команды Агрохолдинга и подтверждение того, что мы двигаемся в правильном направлении».

Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных компаний России, ведет свою деятельность с 2014 года и входит в состав Группы АФК «Система». Агрохолдинг развивает бизнес по нескольким ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены на Юге РФ в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край.

АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»

Реклама

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...