Крупы Агрохолдинга «СТЕПЬ» отмечены золотой медалью на «ПРОДЭКСПО-2023»

Агрохолдинг «СТЕПЬ» принял участие в международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО», которая проходит в Москве с 6 по 10 февраля 2023 года. По итогам международного конкурса «Лучший продукт», состоявшегося в рамках выставки, продукция Агрохолдинга была отмечена отраслевой комиссией - зеленая гречка, красная чечевица и булгур под брендом «СТЕПИ» награждены золотой медалью и признаны лучшим продуктом 2023 года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ»

Фото: предоставлено пресс-службой АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ»



Линейка альтернативных гарниров является новинкой в ассортименте Агрохолдинга. Она представлена такими позициями, как нут, киноа, полба, кускус, а также продукты – победители: булгур, крупа зеленая гречневая, чечевица зеленая и красная. Преимуществами новой линейки являются соответствие экологическим стандартам, подтвержденное независимым сертификатом, а также широкий ассортимент, высокое качество и доступная цена.

Агрохолдинг «СТЕПЬ» – традиционный участник «ПРОДЭКСПО». В рамках выставки представители Агрохолдинга провели ряд важных переговоров о расширении географии поставок: от Центральной части России до Дальнего Востока, обсудили расширение сотрудничества с представителями федеральных и локальных сетей. Активный диалог сложился с потенциальными партнерами из стран СНГ, которые проявили особенный интерес к сахару и классической бакалее.

«ПРОДЭКСПО» - одно из центральных событий года для пищевой индустрии. Это крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе. Выставка лидирует по размеру площадей, профессиональному интересу и охвату рынка. Посетителями в этом году стали представители 115 стран.

Галина Бричук, коммерческий директор ТД «Инвестпром-Опт» Агрохолдинга «СТЕПЬ»:

«Мы считаем «ПРОДЭКСПО» одним из важнейших деловых мероприятий отрасли. В рамках выставки мы обсуждаем новые проекты и расширение взаимодействия с нашими действующими партнерами, а также выстраиваем новую коммуникацию с потенциальными покупателями. Агрохолдинг активно развивает сегмент бакалеи, наращивает продажи и расширяет каналы дистрибуции. Признание от лучших экспертов рынка и награждение нашей продукции золотой медалью – это большая честь для всей команды Агрохолдинга и подтверждение того, что мы двигаемся в правильном направлении».

Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных компаний России, ведет свою деятельность с 2014 года и входит в состав Группы АФК «Система». Агрохолдинг развивает бизнес по нескольким ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены на Юге РФ в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край.

АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»