Мошенники похитили 1,6 млн рублей у нижегородского пенсионера

Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве по жалобе 88-летнего пенсионера, сообщили в главном управлении МВД по Нижегородской области.

Потерпевший рассказал следователям, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и предупредил нижегородца о том, что на его имя пытались оформить кредит. Пенсионер сообщил звонившему код личного кабинета банка, и тот оформил на него кредит и перевел на неизвестные счета 1,6 млн руб.

Следствие ищет предполагаемого мошенника, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Владимир Зубарев