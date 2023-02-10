Губернатор Дона обсудил социальные и производственные проекты с главой «Глории Джинс»

Глава Ростовской области Василий Голубев и председатель совета директоров корпорации «Глория Джинс» Владимир Мельников обсудили развитие выпуска детской одежды и социальные проекты, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Группа компания «Глория Джинс» включена в перечень системообразующих организаций. Правительство Ростовской области намерено оказать поддержку развитию бизнеса. По словам губернатора в ходе прямой линии, Василий Голубев планировал сделать главе группы компаний некое деловое предложение, подробности которого он пообещал раскрыть, если инициатива будет поддержана.

Также в рамках встречи обсуждались новые социальные проекты «Глория Джинс», по примеру центров социальной помощи в Новошахтинске и Батайске.

«Это пример социально ориентированного бизнеса, который сам реализует свои инициативы. Область всегда будет поддерживать тех, кто помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации», — подчеркнул глава области Василий Голубев.

Анастасия Назарова