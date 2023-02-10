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Коммерсантъ FM
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Россия обсуждает с Абхазией создание криптовалютного хаба

Руководство Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) и власти Абхазии обсуждают создание IT-кластера по разработке цифровых решений на территории республике. Об этом «Ведомостям» сообщил вице-президент РАКИБ Александр Бражников. Эту информацию газете подтвердил представитель форума Global Abkhazia под руководством МИД Абхазии.

В Абхазии планируют выстроить блокчейн-систему для создания стейблкоинов и проведения трансграничных платежей, рассказал Александр Бражников. В частично признанной республике принять законодательство для строительства такой системы можно быстрее, чем в России, пояснил он. «Абхазия, например, может стать гарантом стейблкоинов и превратиться в цифровую мини-Швейцарию для России и дружественных к ней стран»,— рассказал эксперт.

Цифровизировать Абхазию будут компании—члены РАКИБ. В кластере создадут образовательные курсы по программированию и подготовке инженерных кадров. Александр Бражников допустил, что свой блокчейн в Абхазии может появиться уже в 2023 году. По его словам, власти Абхазии уже обсуждают механизмы принятия необходимых законов.

Анастасия Ларина

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