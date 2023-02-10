Пермский производитель чая начал сотрудничать с крупными сетями

Пермская чайная компания Samovartime заключила соглашения о работе с федеральными сетями Х5 и «Самокат». Об этом рассказал основатель компании Илья Пономарев. Ожидается, что отгрузки чая в их магазины начнутся в течение двух-трех месяцев. За счет этого в Samovartime рассчитывают увеличить продажи примерно на 20%. Кроме того, компания ведет переговоры о поставках в «Магнит» и «Ашан». Господин Пономарев объяснил заинтересованность крупных ритейлеров в местных производителях тем, что торговые сети ищут замену ушедших из РФ некоторых известных иностранных брендов чая — Lipton, Milford, Brooke Bond и других.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Samovartime Фото: Samovartime

Работа самого производителя, по словам основателя Samovartime, на фоне сложившейся экономической ситуации тоже претерпела изменения: вместо подорожавшего из-за роста курса валют индийского чая, который использовался в качестве основного сырья, компания стала закупать чай во Вьетнаме. Цены на рынке кофе, по наблюдениям предпринимателя, в минувшем году тоже подскочили, но потом зафиксировались на уровне +20% год к году.

Компания Samovartime была основана в Перми в 2016 году. Выпускает чай и кофе, а также продает различные добавки к этим напиткам, сиропы, джемы и варенье. Управляет компанией ООО «Ориент», единственным учредителем и генеральным директором которого является Илья Понамарев. Выручка общества, по данным Kartoteka.ru, в 2021 году составила 26,4 млн руб., чистая прибыль — 2 млн руб.