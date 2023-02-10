Порт «Бронка» в Петербурге могут передать в собственность Белоруссии

Россия и Белоруссия прорабатывают вопрос о передаче в собственность последней петербургского многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка», входящего в состав Большого порта «Санкт-Петербург». Об этом рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью РИА Новости.

С его слов, Россия и Белоруссия совместно принимают усилия по преодолению транспортных и логических ограничений. Речь прежде всего идет о погрузке калийных и азотных удобрений, продукции металлургии и деревопереработки.

«В настоящее время прорабатывается вопрос передачи в собственность Белоруссии многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка», входящего в Большой порт Санкт-Петербург. Текущая мощность комплекса по перевалке грузов составляет 3,2 миллиона тонн в год, проектная мощность – до 20,7 миллиона тонн в год»,— отметил господин Полищук.

Всего в 2022 году через российские морские порты было отгружено 3,5 млн тонн белорусских нефтепродуктов, а также около 3 млн тонн калийных удобрений — по железной дороге в Китай и через российские морские порты в Новороссийске, Астраханской области, Ейске и Усть-Луге.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в апреле 2022 года правительство Петербурга утвердило планировку территории для ж/д путей к «Бронке». Примерная площадь выделенного участка под строительство достигает 2,2 га. Всего планируется построить около 700 метров трех подъездных путей для обслуживания порта, проект должны завершить до 2024 года.

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