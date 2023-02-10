В Екатеринбурге до конца года закроют движение по улицам Кишиневской и Куйбышева

В Екатеринбурге пройдет капитальный ремонт ул. Кишиневской, из-за чего с 22 февраля по 30 ноября будет закрыт участок улицы от Технической до Билимбаевской. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Кроме того, закрытие движения транспорта по проезду на участке от ул. Куйбышева до Сибирского тракта продлено до 31 декабря. Перекрытие связано со строительством транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.

Напомним, с 20 марта по 19 мая в Екатеринбурге закроют движение по ул. Чапаева в районе дома №80/1.

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