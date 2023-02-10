Активность соискателей в Челябинской области выросла на 10%

В январе жители Челябинской области открыли или обновили 63 тыс. резюме. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие цифры в своем исследовании озвучили эксперты HeadHunter.

Самой востребованной среди соискателей стала сфера продаж, резюме для работы в которой создали или обновили 8,5 тыс. человек. Интерес вызвало трудоустройство на должности административного персонала (5,9 тыс.), в отрасли производства (3,6 тыс.), транспорта и логистики (3,5 тыс.). Наиболее ощутимо выросло число резюме в сферах инсталляции и сервиса — в два раза, информационных и телекоммуникационных технологий (+35%), бухгалтерии и управленческого учета (+28%), закупок (+22%), туризма и гостиничного сервиса (+21%).

В то же время снизилось количество желающих работать в банковском и инвестиционном секторе (-80%), в сфере добычи сырья (-74%) и на должностях высшего менеджмента (-71%).

По словам главного эксперта HeadHunter по рынку труда Натальи Даниной, сейчас для работодателей интереснее универсальные специалисты с широким набором умений, чем узкоспециализированные сотрудники.

«Работодатель непременно хочет с помощью одного специалиста закрывать не одну задачу, а две или три сразу. Это важно прежде всего в условиях турбулентности и трансформации бизнес-процессов, когда задачи сотрудника могут измениться кардинально в течение короткого времени, а ресурсов на подбор, адаптацию новых сотрудников все меньше», — отмечает Наталья Данина.