На Кубани за сутки выявили 202 новых случая COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 202 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 80 случаев, в Новороссийске и Сочи — по 13, в Кавказском районе — девять, в Северском районе — восемь. По семь заболевших обнаружили в Армавире и Анапе, по шесть — в Гулькевичском, Ейском, Каневском и Тбилисском районах, по пять — в Тимашевском и Приморско-Ахтарском. Четыре новых пациента зарегистрировали в Абинском районе, три — в Павловском.

По два новых случая заражения выявили в Геленджике, Славянском, Отрадненском, Новопокровском, Кущевском, Крымском, Красноармейском, Динском районах, еще по одному — в Апшеронском, Белоглинском, Калининском, Крыловском, Курганинском, Мостовском, Тихорецком, Туапсинском районах.

На амбулаторном лечении с коронавирусом находится 861 человек, в стационарах — 187 пациентов. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 346 486 случаев COVID-19. Из них с выздоровлением выписали 334 285 человек, скончались — 11 150 пациентов.

Татьяна Ручкина

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