Двух начальников СИЗО в Удмуртии осудили за вымогательство денег и признательных показаний

В Удмуртии вступил в законную силу приговор суда в отношении бывшего начальника ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по республике Александра Касимова и его заместителя Алексея Тугбаева. Мужчин признали виновными в превышении должностных полномочий и вымогательстве (ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 163 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

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Установлено, что мужчины физически воздействовали на следственно-арестованных для получения от них признательных показаний по уголовным делам. Кроме того, они вымогали деньги у лиц, содержащихся под стражей.

Свою вину обвиняемые не признали.

Александра Касимова приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Алексею Тугбаеву назначено наказание в виде семи лет и девяти месяцев в исправительной колонии строгого режима.