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Седан Mercedes-Maybach получил гибридную версию

Компания Mercedes-Benz представила первую в истории седанов Maybach гибридную версию — модификацию Mercedes-Maybach S 580 e.

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Mercedes-Maybach S 580 e

Mercedes-Maybach S 580 e

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Maybach S 580 e

Mercedes-Maybach S 580 e

Фото: Mercedes-Benz

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Mercedes-Maybach S 580 e

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Maybach S 580 e

Фото: Mercedes-Benz

Технически новинка унифицирована с седаном Mercedes-Benz S 580 e и оснащена 510-сильной бензо-электрической силовой установкой на базе 367-сильного 3-литрового бензинового турбомотора, 9-ступенчатой автоматической коробки передач и интегрированного в нее 150-сильного электромотора. Гибридный седан доступен только с задним приводом.

По уровню оснащения Maybach S 580 e не отличается от других версий модели. Визуально новинка отличается только синими акцентами в оформлении фар. Продажи автомобиля начнутся в Китае, а позднее седан выйдет на европейский рынок.

Максим Вершинин

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