Просроченная задолженность предприятий ЖКХ в Башкирии превысила 4,5 млрд рублей

Пророченная задолженность предприятий сферы ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы превысила 4,5 млрд руб., сообщила на коллегии министерства ЖКХ республики и госкомитета по жилищному и строительному надзору и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова. Причиной, по ее словам, стали низкая платежная дисциплина и повышение тарифов за коммунальные услуги.

Задолженность за газ составила 334 млн руб., за тепловую энергию — 2,9 млрд руб. Самыми крупными должниками за тепловую энергию (около 1 млрд руб.) являются уфимские УЖХ.

Просроченная задолженность за электроэнергию составила 1,4 млрд руб., основные должники — водоканалы и тепловые сети, управляющие компании и ТСЖ.

Просроченная задолженность потребителей перед ресурсоснабжающими организациями выросла на 430 млн руб., до 14,7 млрд руб., отметила госпожа Голованова.

В 2022 году общий объем финансирования из республиканского бюджета на подготовку коммунальных объектов к зиме составил 1,2 млрд руб., субсидии получили 87 организаций в 52 муниципалитетах.

Влада Шипилова

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