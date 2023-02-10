Мужчину в Татарстане будут судить за убийство приятеля на охоте

Нурлатский райсуд рассмотрит уголовное дело 58-летнего жителя Ульяновска. Его обвиняют в убийстве 40-летнего приятеля во время охоты. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Татарстана.

Инцидент произошел в декабре 2022 года. Шестеро мужчин решили поохотиться около деревни Караульная Гора. После охоты обвиняемый начал укладывать ружье в чехол, оно находилось в багажнике машины. Как считает следствие, мужчина нечаянно нажал на курок, и оружие выстрелило в его 40-летнего приятеля, сидевшего на пассажирском сиденье. Тот скончался по дороге в больницу.

"Ъ-Казань"