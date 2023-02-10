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В театре «У Моста» обновят систему пожарной сигнализации

Муниципальный театр «У Моста» объявил аукцион на демонтаж старой системы пожарной сигнализации в своем здании с последующим монтажом и пусконаладкой новой системы. По информации на сайте госзакупок, начальная цена контракта — 1,2 млн руб. Работы будет необходимо провести летом, в период с 1 июля до 11 августа. Культурное учреждение также проводит аукцион на монтаж системы противодымной вентиляции, который нужно осуществить в те же сроки. Начальная цена контракта на выполнение этих работ определена в 1,4 млн руб.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

МБУК «Театр “У Моста”» занимает здание дореволюционной постройки площадью 1,5 тыс. кв. м в центре Перми (ул. Куйбышева, 11). Это здание театр получил в 1992 году. За это время он достроил к нему второй этаж, три театральных зала и два фойе. Театр показывает в год примерно 540 спектаклей и давно жалуется на стесненные условия. В мэрии отмечали, что в здании уже не могут соблюдаться требования пожарной безопасности — ранее пожарными было выдано 42 предписания.

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