Башкирия получит 5,9 млн рублей на организацию марафона в Уфе

Башкирия получит 5,9 млн руб. субсидий из федерального бюджета на проведение восьмого по счету «Уфимского международного марафона». Средства выделены в рамках поддержки событийных мероприятий в регионах России. Всего на эти цели в текущем году предусмотрено 638 млн руб., говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства России. Марафон в Уфе состоится 2 сентября.

По словам председателя кабмина Михаила Мишустина, поддержка мероприятий в регионах «поможет подобрать наиболее удобные для людей варианты путешествий, повысить популярность внутреннего туризма, стимулировать спрос не только летом или в школьные каникулы, но и в межсезонье».

Карина Мамаева

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте