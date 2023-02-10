В Магнитогорске направят 372 млн рублей на капремонт театра кукол

Управление капитального строительства Магнитогорска объявило электронный аукцион на капитальный ремонт здания муниципального театра кукол «Буратино». Начальная цена контракта составляет почти 372 млн руб. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, планируется отремонтировать фасад здания, сцену, установить новые окна, обновить все коммунальные сети (системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции), систему автоматической пожарной безопасности, наружный водопровод. Также в театре кукол установят новое световое и звуковое оборудование, смонтируют систему технологического телевидения и благоустроят территорию возле учреждения культуры. Срок исполнения контракта – до 15 ноября 2024 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 февраля. Итоги планируется подвести 1 марта.

Театр «Буратино» открылся в Магнитогорске в феврале 1973 года, а в 1999 году переехал в здание на улице Бориса Ручьева, которое решили капитально отремонтировать в год 50-летия учреждение культуры. В декабре прошлого года министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин сообщал ТАСС о том, что на эти цели направят 186 млн руб.

По данным магнитогорских СМИ, на время капитального ремонта труппа «Буратино» переедет в здание левобережного Дворца культуры металлургов.