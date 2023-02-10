В Башкирии от газа отключены 83 дома

На сегодняшний день в Башкирии от газоснабжения отключены 83 дома. Из них пять домов отключены полностью: четыре — в Уфе и один — в Белорецком районе, остальные отключены от газа частично, в том числе 46 находятся в Уфе. Об этом на коллегии министерства ЖКХ республики и госкомитета по жилищному и строительному надзору сообщила и. о. министра ЖКХ Ирина Голованова.

«В этом году специализированные организации усилят проверки, проводя испытания на герметичность вентканалов. Ожидается более значительный рост отключенных домов от газа», — отметила госпожа Голованова.

Влада Шипилова

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