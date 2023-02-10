На Кубани финансовая поддержка малого и среднего бизнеса увеличилась в 2,5 раза

По итогам 2022 года в Краснодарском крае объем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса увеличился в 2,5 раза, до 31,8 млрд руб. По этому показателю регион занимает первое место в стране, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Второе место рейтинга разделили Москва и Нижегородская область, где показатель увеличился вдвое – до 139,4 млрд и 22,2 млрд руб. соответственно. На третьем месте оказался Башкортостан, где за год объем финансовой поддержки вырос в 1,9 раза, до 21,1 млрд руб.

Всего по России наибольшую финансовую поддержку получили обрабатывающие производства (почти 187,5 млрд руб., +65% к 2021 году) и предприятия, занятые в сельском хозяйстве (55 млрд руб., +36%). Двукратный рост показали компании в сферах транспортировки и хранения (более 53 млрд руб.), гостиниц и общепита (около 19,5 млрд руб.).

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram