Кэшбэк подвинул скидки

Российские банки в 2022 году выплатили своим клиентам 150 млрд руб. кэшбэком. Так, Тинькофф-банк вернул 65 млрд руб., а клиенты Сбербанка списали 60 млрд бонусов. Чаще всего, согласно данным отчета кредитных организаций, начисленные в рамках программ лояльности баллы покупатели тратят на ремонт и развлечения. Сколько можно на них заработать? И какой кэшбэк предлагают банки? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Схема «Потрать больше, чтобы заработать» в программах лояльности, как выясняется, не работает. У банков свои лимиты на размер выплат. Хотя если посмотреть на топ-10 дебетовых карт с кэшбэком, то там весьма привлекательные предложения. Так, самый высокий рейтинг, по данным сервиса «Банки.ру», у Альфа-карты: возврат 5 тыс. баллами, каждый балл равняется рублю. Скидки от партнеров якобы доходят до 33%, но вот за покупку свыше 50 тыс. руб. баллы уже не начисляют.

Конвертация у карты «Мультибонус» от ВТБ скромнее — 85 коп. за балл. В рублях можно вернуть 1,7 тыс., а вот при покупке товаров у партнеров — на 300 больше. Tinkoff Black «Мир» предлагает 15% кэшбэком, а сумма начислений — 3 тыс. руб. в месяц.

Но это максимум, который можно получить деньгами, подчеркнул директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Всевозможные ставки в 10-30% — это, как правило, коммерческие уловки. Эффективная планка кэшбэка даже в самые щедрые времена достигала порядка 3%. Сейчас с учетом того, что целый ряд операций, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, телекома, не попадают в программу лояльности у большинства банков, то эффективная ставка у них — порядка 1-1,5%».

Вместе с тем реальный кэшбэк, как говорят аналитики, не превышает 2-3%, однако выплаты кредитных организаций, судя по отчетности, впечатляют. В прошлом году банки вернули своим клиентам 150 млрд руб. по программам лояльности. Понятно, что на кэшбэке не заработаешь, но вот получить скидку от партнеров приятно. И для этого лучше завести несколько бонусных карт, делится председатель правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алма Обаева:

«Если вы солидный клиент, то в программу лояльности включен, например, трансфер. У Альфа-банка, например, есть такое: вы берете такси, а вам компенсируют 2,5 тыс. руб. А если пользоваться еще рядом услуг, то кэшбэк выходит на приличную сумму. Мне за билеты на спектакли или посещение салона красоты восполняют 10%. Я очень довольна. Ведь поход в театр порой обходится недешево. Конечно, любимое — это рестораны, но понятно, что там сама маржа высокая. Вы платите больше, потом вам чуть-чуть от этого возвращают. Но если, например, вы проводите в ресторане какое-то мероприятие, несете большие расходы, то возврат 10% от этой суммы выливается в приличные деньги».

К бонусам мы пришли через мили — когда-то с помощью программ лояльности авиакомпаний можно было налетать на бесплатный трансатлантический рейс. Но потом их сильно урезали.

Банки также меняют бонусные программы. Последний раз кэшбэк сократили весной 2022-го, когда ЦБ временно потребовал снизить комиссию в торговых точках за эквайринг до 1%. А именно за счет этого и формируется система бонусов. Между тем эта мера, как отмечают аналитики, не сильно помогла бизнесу и, кроме того, вызвала недовольство клиентов программ лояльности, рассказал руководитель лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Егор Кривошея:

«Рынок лояльности мог измениться из-за общих макроэкономических условий. Ведь некоторые компании, чтобы сохранить уровень цен, идут на то, чтобы скорее сократить скидки, но при этом сохранить привычную для потребителей стоимость товаров или услуг. С кэшбэком я бы это сильно не связывал, потому что эти две вещи, которые обычно идут плюсом друг к другу.

Повышенный кэшбэк формируется все-таки за счет банка, а скидки — за счет ритейлеров».

Крупные ритейлеры тоже обновили систему привилегий, заменив бонусами скидки по картам, которые доходили до 20%. Потратить их можно только в том же магазине, и то оплатив ими максимум половину стоимости нового товара.

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