Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Саратове за сутки выявлено 173 случая COVID-19

В Саратовской области зарегистрировано 258 новых случаев COVID-19, восемь из них сопровождаются пневмонией, остальные – ОРВИ. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

Общее количество официально зарегистрированных с начала пандемии случаев коронавируса составляет 305813 человек, выздоровели 297860 пациентов, в том числе 97 – за прошедшие сутки.

Наибольший прирост новых случаев в области выявлен в Саратове (173), Балаковском (41) и Энгельсском (27) районах.

Среди новых пациентов 22 ребенка в возрасте до 17 лет и 91 взрослый 30-49 лет.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...