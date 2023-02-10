За сутки на Кубани использовали более 2,7 тысяч тонн противогололедных материалов

За последние сутки на дорогах Краснодарского края использовали более 2,7 тысяч тонн противогололедных материалов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«Работы по ликвидации последствий непогоды велись силами 9 автогрейдеров, 66 комбинированных дорожных машин и 4 тракторов с плужным оборудованием», - отмечают в оперштабе.

За ночь также восстановили электроснабжение на семи улицах поселка Борисовка: Весенняя, Лимонная, Чапаева, Малахитовая, Жемчужная, пер. Георгиевский и Православная. Однако в Новороссийске из-за утечки под асфальтом в домах 135 и 137 по улице Видова до сих пор нет теплоснабжения. Специалисты прокладывают наружную временную трубу.

Татьяна Ручкина

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