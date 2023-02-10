Скончался один из пострадавших при пожаре в кафе в Уфе

Сегодня скончался 27-летний мужчина, получивший ожоги при пожаре 9 февраля в кафе «Рахат» на улице Ахметова в микрорайоне Затон, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

В результате происшествия в общей сложности пострадали пятеро человек, все они были госпитализированы в ожоговое отделение ГКБ №18.

По данным республиканского МЧС, накануне происшествия в здание кафе был привезен пропановый баллон, который находился в подвальном помещении. Пожару предшествовал взрыв газо-воздушной смеси.

Влада Шипилова

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