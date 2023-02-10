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В Челябинске суд обязал владельца пекарни отказаться от названия «Булошная»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность решения Челябинского УФАС по спору двух владельцев пекарен о коммерческом обозначении «Булошная». Один из них должен прекратить использовать это название, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной антимонопольной службы.

Еще в 2020 году в ведомство обратилась владелица пекарни «Булошная», которая с 2016 года работает на улице Молодогвардейцев. Она рассказала, что в 2018 году другой предприниматель открыл пекарню с аналогичным названием и похожим написанием логотипа на улице 40-летия Победы и Краснопольском проспекте. Заявительница указала, что конкурент намеренно использует название с положительной репутацией, вводит в заблуждение клиентов и наносит ей материальный ущерб, поскольку постоянные клиенты неоднократно по ошибке делали заказы у ответчика.

Челябинское УФАС подтвердило факт недобросовестной конкуренции и предписало прекратить использование коммерческого обозначения «Булошная» на вывеске пекарни, на сайте и в социальной сети. Однако предприниматель его не исполнил и обжаловал в суде. Ранее Арбитражный суд Челябинской области подтвердил правомерность предписания УФАС. После рассмотрения в апелляционной инстанции решение вступило в силу. Антимонопольное ведомство держит на контроле исполнение предписания.

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