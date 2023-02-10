Рауфа Каримова переизбрали председателем Удмуртпотребсоюза

Рауф Каримов был переизбран на пост председателя совета Удмуртпотребсоюза на очередной пятилетний срок. Об этом сообщает пресс-служба госсовета Удмуртии. Такое решение было принято накануне на отчетно-перевыборном общем собрании представителей потребительских обществ Удмуртии единогласно. Господин Каримов возглавляет Удмуртпотребсоюз больше 30 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Рауф Каримов подвел итоги последних пяти лет работы кооператоров республики.По его словам, они активно пробуют различные механизмы снижения затрат, привлечения и удержания потребителей. Продукция предприятий Удмуртпотребсоюза представлена на маркетплейсах, география покупок - от Белгорода до Дальнего Востока. В основные процессы внедряются цифровые технологии. На собрании было высказано предложение о создании своего кооперативного маркетплейса, развитие и продвижение собственных брендов.