В Краснодаре начали проектировать благоустройство сквера Гатова

В Краснодаре стартовало проектирование благоустройства зеленой зоны сквера Гатова. Его выполнят по заключенному муниципальному контракту на основе дизайна-проекта, согласованного с жителями Карасунского округа, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара



Проект планируют разработать в течение двух месяцев. После этого определят стоимость строительно-монтажных работ по благоустройству.

Дизайн-проект благоустройства сквера, расположенного в районе ул. Стасова, 175, подготовил отдел проектирования городской среды Центра озеленения и экологии. Он предполагает строительство центральной аллеи с деревьями и зонами отдыха, универсальной детской и спортивной площадками, где установят оборудование для взрослых и детей.

В теневой зоне, среди деревьев планируют установить специальные столы для игры в шахматы, а в центральной части сквера - фотозону со словом «Любовь». По пожеланию жителей в сквере предусмотрели установку бесплатного туалетного модуля нового типа. Кроме того, перед зданием Дворца искусств КМТО «Премьера» планируют построить зоны отдыха и выполнить дополнительное озеленение, а во всем сквере установить новые фонари освещения и камеры видеонаблюдения.

Татьяна Ручкина

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