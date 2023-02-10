В Новосибирске введен режим «черного неба»

Из-за неблагоприятных погодных условий в Новосибирске с 18:00 часов 9 февраля до 13:00 часов 12 февраля введен режим «черного неба», сообщило министерство природных ресурсов и экологии региона.

По информации Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие два дня в Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности.

Аналогичное решение принято в Кемеровской области. По сообщению министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса режим НМУ будет действовать с 12:00 10 января до 18:00 13 февраля. «Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух», - отмечают в ведомстве.

В Красноярске, Минусинске, Ачинске и Назарове режим НМУ снят, он действовал с 1 февраля до 8 февраля. В этот период инспекторы экологического надзора минэкологии края совместно с представителями органов прокуратуры проверили 16 предприятий. Было установлено, что на некоторых источники загрязнения атмосферного воздуха не состоят на государственном учете, отсутствуют планы по снижению выбросов в период НМУ и газоочистное оборудование.

«По результатам отборов проб эколаборатории зафиксированы превышения концентрации по загрязняющим веществам: бензапирен, оксид углерода, взвешенные частицы (пыль)», - говорится в сообщении ведомства.

Материалы переданы в органы прокуратуры.

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Лолита Белова