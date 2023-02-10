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Омичи в первенстве КХЛ уступили дома ЦСКА в оверайме

«Авангард» в очередном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступил московскому ЦСКА. Матч состоялся в Омске.

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Армейцы открыли счет в первом периоде. Сравнять его хозяева смогли только за две минуты до конца матча усилиями Арсения Грицюка. В овертайме ЦСКА вырвал победу, воспользовавшись численным преимуществом, – 2:1.

«Авангард» набрал 73 очка и остался на пятом месте в конференции «Восток» КХЛ. Омичи на два очка отстают от магнитогорского «Металлурга» и екатеринбургского «Автомобилиста».

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Валерий Лавский

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