В Омске зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев дал указание увеличить производство танков

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел на «Омском заводе транспортного машиностроения» заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. Об этом сообщил омский губернатор Александр Бурков в своем Telegram-канале.

Заседание состоялось 9 февраля. «Дмитрий Анатольевич подчеркнул, что необходимо увеличивать производство различных видов вооружения и военной техники, включая современные танки»,– говорится в сообщении.

По словам губернатора Омской области, в настоящее время «Омсктрансмаш» работает в круглосуточном режиме. Предприятие набирает персонал и увеличивает штат сотрудников. «Омсктрансмаш» входит в концерн «Уралвагонзавод» «Ростеха».

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Валерий Лавский