В Кузбассе по делу о нарушении жилищных прав сирот задержаны застройщик и экс-чиновник Мариинского горокруга

В Кемеровской области следователи СК России по уголовному делу о нарушении жилищных прав детей-сирот и участников боевых действий задержали застройщика и бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского городского округа

По версии следствия, в 2015 году руководитель строительной компании по подложным документам получил разрешение на строительство нового двухэтажного многоквартирного дома. При это он не стал сносить имеющееся на участке одноэтажное здание, а надстроил второй этаж и реконструировал его под жилой дом. Затем застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию этого дома, квартиры в котором при содействии второго обвиняемого, приобретены для льготной категории граждан.

На время расследования следователями застройщик арестован, экс-чиновник помещен под домашний арест.

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Лолита Белова