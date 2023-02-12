Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

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|Локация
|Средняя цена (тыс. руб. за кв. м)
|Динамика
|Февраль 2022
|Январь 2023
|Февраль 2023
|За месяц
|За год
|Москва
|306,9
|304,2
|301,4
|–0,90%
|–2%
|Санкт-Петербург
|202
|201,5
|200,6
|–0,40%
|–1%
|Казань
|138,8
|144,6
|144,5
|–0,10%
|4%
|Нижний Новгород
|111,9
|118,8
|119
|0,20%
|6%
|Краснодар
|114,6
|117,3
|118,5
|1,00%
|3%
|Новосибирск
|104,4
|112,5
|113,3
|0,70%
|9%
|Екатеринбург
|101
|109
|110,2
|1,10%
|9%
|Ростов-на-Дону
|95,6
|106,9
|107,8
|0,80%
|13%
|Уфа
|96,5
|105,8
|105,8
|0,00%
|10%
|Самара
|93,9
|104,1
|104,5
|0,40%
|11%
|Красноярск
|93,3
|100,9
|103,5
|2,60%
|11%
|Омск
|82,3
|89
|90
|1,10%
|9%
|Воронеж
|82,7
|88,3
|88,3
|0,00%
|7%
|Пермь
|81,4
|87,3
|88,3
|1,10%
|8%
|Волгоград
|71,9
|82,9
|83,6
|0,80%
|16%
|Челябинск
|59,7
|69,7
|71,4
|2,40%
|20%
|Московская область
|156,8
|156,1
|157,4
|0,80%
|0%
|Ленинградская область
|124,8
|129,2
|128,9
|-0,20%
|3%