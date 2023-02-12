Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

Локация Средняя цена (тыс. руб. за кв. м) Динамика Февраль 2022 Январь 2023 Февраль 2023 За месяц За год Москва 306,9 304,2 301,4 –0,90% –2% Санкт-Петербург 202 201,5 200,6 –0,40% –1% Казань 138,8 144,6 144,5 –0,10% 4% Нижний Новгород 111,9 118,8 119 0,20% 6% Краснодар 114,6 117,3 118,5 1,00% 3% Новосибирск 104,4 112,5 113,3 0,70% 9% Екатеринбург 101 109 110,2 1,10% 9% Ростов-на-Дону 95,6 106,9 107,8 0,80% 13% Уфа 96,5 105,8 105,8 0,00% 10% Самара 93,9 104,1 104,5 0,40% 11% Красноярск 93,3 100,9 103,5 2,60% 11% Омск 82,3 89 90 1,10% 9% Воронеж 82,7 88,3 88,3 0,00% 7% Пермь 81,4 87,3 88,3 1,10% 8% Волгоград 71,9 82,9 83,6 0,80% 16% Челябинск 59,7 69,7 71,4 2,40% 20% Московская область 156,8 156,1 157,4 0,80% 0% Ленинградская область 124,8 129,2 128,9 -0,20% 3%