Frank Media: сделка по покупке «дочки» Siemens обошлась группе «Инсайт» в 52 млрд рублей

Сумма сделки по покупке инвестиционной группой «Инсайт» лизинговой компании «Сименс финанс» (позже переименованной в «Дельтализинг») составила 52 млрд руб. (€922 млн), сообщает Frank Media со ссылкой на финансовую информацию Siemens.

Сделка состоялась 29 сентября 2022 года. Перед этим «Инсайт» разместил по закрытой подписке облигации номинальной стоимостью 53 млрд руб., сообщает Frank Media. Затем инвестгруппа выкупила бонды в октябре на сумму 24,7 млрд руб. и в декабре на сумму 28,9 млрд руб.

«Облигации выкуплены ИГ ''Инсайт'' за счет поступлений от ''Дельтализинга'' в результате замещения акционерного финансирования бизнеса банковским. ''Инсайт'' не предоставлял доли ''Дельтализинга'' в залог или иным образом не обеспечивает финансирование, которое ''Дельтализинг'' привлекает на рынке»,— сообщил изданию представитель «Инсайта».

Владелец «Инсайта» Авет Миракян еще до покупки «Сименс финанс» сообщал о намерении создать лизинговый холдинг за счет скупки лизинговых компаний, принадлежащих покинувшим Россию иностранным производителям.

«Сименс финанс» ранее принадлежала немецкому концерну Siemens. Об уходе с российского рынка компания объявила в мае 2022 года. Тогда же Siemens анонсировал поиск покупателя своей «дочки».

Лусине Баласян