ХК «Сочи» проиграл «Спартаку» в матче 60-го тура КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду уступил московскому «Спартаку» в рамках 60-го тура КХЛ. Матч закончился со счетом 2:3.

На десятой минуте нападающий «Спартака» Андрей Локтионов вывел свою команду вперед. Через пять минут гости забросили вторую шайбу в ворота «Сочи» после точного броска Александра Хохлачева. На 18-й минуте защитник «Сочи» Сергей Косовец помог своей команде сократить отставание в счете.

На 21-й минуте Шэйн Принс забил третий гол сочинцам. Стоит отметить, что все три шайбы «Спартак» забросил в большинстве. На 52-й минуте нападающий «Сочи» Матвей Мичков в очном противостоянии переиграл голкипера «Спартака» Патрика Рибара и установил окончательный счет. В итоге поражение «Сочи» со счетом 2:3.

После 60 матчей сочинцы занимают 11-е место в Западной конференции КХЛ. Следующий матч ХК «Сочи» сыграет на своем льду 11 февраля против китайского «Куньлунь Ред Стар».

Евгений Леонтьев

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