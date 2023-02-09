В Крыму закрыли подпольный цех по производству алкоголя

В Симферопольском районе Крыма закрыли подпольный цех по производству спиртных напитков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Крыму.

Производство организовал 47-летний житель Симферополя в арендованном гараже. В кустарных условиях злоумышленник разбавлял спирт водой и разливал его по бутылкам с брендированными этикетками.

В гараже и автомобиле правонарушителя полицейские нашли более 300 полимерных емкостей и канистр объемом от 5 до 10 литров, заполненных спиртом. В гараже также обнаружили 300 бутылок с поддельным алкоголем. Всего правоохранители изъяли 3 тыс. литров нелегального спиртного на сумму 175 тыс. руб.

По данным экспертизы, в образцах, обнаруженных на подпольном производстве, содержался этиловый спирт крепостью 95,5%.

«По предварительным данным, злоумышленник планировал распространять продукцию на территории Республики Крым»,— говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Расследование уголовного дела продолжается.

Анастасия Донскова

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