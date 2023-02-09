Основания оказались небеспочвенны

Кассационная инстанция начала рассмотрение жалобы МУП «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» (МУП САХ) и мэрии Уфы на решение Верховного суда Башкирии, взыскавшего с предприятия 96,2 млн руб. в качестве компенсации экологического ущерба. В 2020 году в результате перелива фильтрата с тела полигона в Черкассах на прилегающие участки оказались загрязнены земли на площади 6,4 тыс. кв. м. По мнению МУП САХ, размер ущерба должен быть снижен многократно. Юристы считают, что у предприятия есть шансы на отмену решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Шестой кассационный суд 6 февраля начал рассматривать жалобу МУП «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» и администрации Уфы на решение Верховного суда Башкирии. В октябре прошлого года высшая судебная инстанция республики частично удовлетворила иск прокурора Уфимского района, взыскав с МУП САХ 96,2 млн руб. компенсации ущерба, нанесенного почвам при эксплуатации мусорного полигона в селе Черкассы. Средства должны быть перечислены в бюджет Уфимского района.

Полигон в Черкассах с 2017 года находится в аренде у МУПа. В 2020 году прокуратура провела проверку и установила, что фильтрат, образовавшийся на свалке, в том числе в результате «инфильтрации атмосферных осадков через тело полигона», разлился на соседний участок площадью 6,4 тыс. кв. м. В пробах почвы были зафиксированы превышения загрязняющих веществ: хлорид-ионов (в 26 раз), сульфат-ионов (в 13 раз) и так далее.

Размер ущерба, который определили в управлении Росприроднадзора, составил 96,2 млн руб. Помимо взыскания компенсации прокурор просил обязать предприятие в течение года рекультивировать загрязненный участок.

МУП «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» с 2019 года выполняет функции регионального оператора по сбору и утилизации отходов в территориальной зоне №1, в состав которой входят Уфа и 14 районов Башкирии. В 2021 году при выручке 2 млрд руб. чистая прибыль предприятия составила 5 млн руб. Недавно ООО «Рудерис» подало в арбитражный суд Башкирии заявление о признании предприятия банкротом за долг в размере 34,8 млн руб. Власти Уфы заявляли, что не допустят банкротства предприятия.

Управление Росприроднадзора иск поддержало. Представители МУП САХ просили отказать, в администрации Уфы заявили, что на участке не было плодородного слоя.

В апреле прошлого года Октябрьский райсуд Уфы полностью отказал в удовлетворении иска, отметив, что прокурору не удалось доказать, что пробы почвы на экспертизу были взяты именно на участке рядом с полигоном.

Управление Росприроднадзора подало апелляционную жалобу. В ней ведомство указало, что представляло суду первой инстанции видеосъемку, которую специалисты вели во время проверки полигона. На записи «наглядно зафиксирован факт разлива фильтрата вне тела полигона, имеются данные о дате осмотра и взятия проб на местности».

Судебная коллегия ВС отметила, что протокол осмотра места разлива был составлен в присутствии сотрудников МУП САХ, которые не заявляли возражений. Кроме того, в 2020-2021 годах Росприроднадзор оштрафовал предприятие и должностное лицо, признав виновными в несоблюдении требований в области охраны окружающей среды и уничтожении плодородного слоя почвы. Постановления не обжаловались.

В результате апелляция сочла доказанным факт загрязнения. На заседании представитель МУП САХ пояснил, что сейчас фильтрат убран, что судебная коллегия расценила как признание вины.

Директор МУП САХ Роман Сагитов заявил «Ъ-Уфа», что размер ущерба должен быть снижен многократно. «Полигон находится на месте бывшего шламонакопителя, там никакие сельхозкультуры не выращивались», — заявил господин Сагитов.

Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов также считает размер штрафа завышенным, поскольку речь идет о загрязнении техногенного грунта.

По мнению партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Сергея Учителя, с учетом установленного факта нарушения МУП правил эксплуатации полигона перспективы отмены судебного акта не слишком высоки.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров отмечает, что у предприятия есть шансы на изменение решения в кассации: «В суде кассационной инстанции особое внимание следует уделить доводам ответчика в части неправильности расчетов, представленных стороной истца».

С ним согласен руководитель практик «Экология и природопользование» коллегии адвокатов «Регионсервис» Андрей Переладов. По его мнению, объект причинения вреда был определен не верно, так как вред причинен не почве, а техногенному грунту. Методика, по которой велся расчет ущерба, применяется только для случаев причинения вреда почвам, указал эксперт.

Влада Шипилова